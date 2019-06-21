Мала приватизація принесла Україні понад 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. За десять місяців мала приватизація принесла Україні понад 1 млрд грн. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.
“За 10 місяців мала приватизація принесла державі 1 млрд 60 млн грн . Працює два нових портали для громадського контролю за використанням міжнародної технічної допомоги державним підприємства. Кожен охочий може зайти на сайт зі свого смартфону і подивитися онлайн інформаціію, фінанси і стан 3,5 тисяч державних підприємств”, — сказав Кубів.
Він додав, що скоро цю інформацію доповнять фінансовою звітність в електронному форматі.
Як повідомляв УНН, з початку року мала приватизація принесла Україні близько 190 млн грн.