Максимальная цена на газ для потребителей в сентябре выросла на 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Максимальная цена природного газа для потребителей в Украине в сентябре 2018 года составила 14 тысяч гривен, что на 12% больше, чем в августе этого же года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределения природного газа), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей... в сентябре 2018 года составила - 14 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС)", - говорится в сообщении регулятора.
Стоит отметить, что в августе максимальная цена на природный газ составляла 12,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 12% меньше, чем в сентябре.
Напомним, Украина импортировала газ по европейскому направлению в июле в среднем по цене 309,1 долл., п в июне - 267,4 долл. за 1 тыс. кубометров.