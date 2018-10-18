Стало відомо, за якою ціною Україна купувала в цьому році газ в ЄС

За його даними, середня ціна імпортованого газу становила в цьому році: у січні - 279,4 дол., лютому - 261,1 дол., березені -278,7 дол., квітні - 310,8 дол., травні - 263,5 дол., червні - 267,4 дол., липні - 309,1 дол., в червні – 267,4 дол. за тис. куб.м газу.



Крім того, як повідомив Данилишин, з початку року середні ціни енергетичного вугілля знизилися з 77 до 68 доларів за тонну.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кабмін відклав підвищення цін на газ до 27 жовтня



Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 жовтня збільшився до 16,755 млрд куб. м.