Україна накопичила у ПСГ 16,75 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 жовтня збільшився до 16,755 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 36,92 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,75 млн куб. м.
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При цьому в даних за 16 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 23,37 млн куб. м, з Угорщини - 12,26 млн куб. м, з Польщі - 0,31 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 54%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.