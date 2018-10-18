Украина накопила в ПХГ 16,75 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 октября увеличился до 16,755 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 36,92 млн куб. м газа.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,75 млн куб. м.
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При этом в данных за 16 октября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,37 млн куб. м, из Венгрии - 12,26 млн куб. м, из Польши - 0,31 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 54%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.