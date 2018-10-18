Стало известно, по какой цене Украина покупала в этом году газ у ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина импортировала газ по европейскому направлению в июле в среднем по цене 309,1 долл., а в июне - 267,4 долл. за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщил на своих странице в Facebook глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает УНН.
По его данным, средняя цена импортированного газа составляла в этом году: в январе - 279,4 долл., феврале - 261,1 долл., март -278,7 долл., апреле - 310,8 долл., мае - 263, 5 долл., июне - 267,4 долл., июле - 309,1 долл., в июне - 267,4 долл. за тыс. куб газа.
Кроме того, как сообщил Данилишин, с начала года средние цены энергетического угля снизились с 77 до 68 долларов за тонну.
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Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 октября увеличился до 16755 млрд куб. м.