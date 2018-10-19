Максимальна ціна на газ для споживачів у вересні зросла на 12%

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Максимальна ціна природного газу для споживачів в Україні у вересні 2018 року становила 14 тисяч гривень, що на 12% більше, ніж у серпні цього ж року. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).