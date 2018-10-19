Максимальна ціна на газ для споживачів у вересні зросла на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Максимальна ціна природного газу для споживачів в Україні у вересні 2018 року становила 14 тисяч гривень, що на 12% більше, ніж у серпні цього ж року. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
"Максимальна ціна на природний газ (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу), яка склалась на ринку природного газу для споживачів… у вересні 2018 року становила – 14 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ)", - йдеться у повідомленні регулятора.
Варто зазначити, що у серпні максимальна ціна на природний газ становила 12,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ), що на 12% менше, ніж у вересні.
Нагадаємо, Україна імпортувала газ по європейському напрямку у липні в середньому за ціною 309,1 дол., а в червні – 267,4 дол. за 1 тис. кубометрів.