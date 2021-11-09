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Макрон заявил, что Франция возобновит строительство ядерных реакторов

Киев • УНН

 • 14338 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник объявил, что Франция начнет строительство новых атомных станций, чтобы лучше соответствовать растущим энергетическим и экологическим проблемам. Об этом пишет The Local, передает УНН.

Макрон заявил, что Франция возобновит строительство ядерных реакторов

Цитата

"Чтобы гарантировать энергетическую независимость Франции и достичь наших целей, в частности углеродной нейтральности к 2050 году, мы впервые за десятилетия возобновим строительство ядерных реакторов в нашей стране, — сказал Макрон в обращении к нации. - Если мы хотим платить за нашу энергию по разумным ценам, нам нужна энергия без углерода", — сказал президент, который добавил, что новые реакторы будут реакторами третьего поколения EPR (эволюционный энергетический реактор).

"Эти инвестиции позволят нам активизироваться и выполнить наши обязательства после завершения COP26 в Глазго".

Детали

В октябре Макрон уже объявил, что Франция потратит один миллиард евро до 2030 года на "подрывные инновации" для производства атомной энергии, в частности на разработку компактных ядерных реакторов, известных как "малые модульные реакторы" (SMR), с улучшенным управлением ядерными отходами.

Макрон попросил французского энергетического гиганта EDF изучить целесообразность создания большего количества реакторов EPR следующего поколения.

Реакторы EPR, которые используют конструкцию с водой под давлением, обещают прогресс в безопасности и эффективности по сравнению с обычными реакторами, производя меньше отходов.

EDF строит реактор EPR во Фламанвиле вдоль побережья Атлантического океана на северо-западе Франции. Сначала его планировалось запустить в Интернет в 2012 году, но проект страдал от технических проблем и перерасхода бюджета.

Франция полагается на ядерную энергетику почти на 72% своих потребностей в электроэнергии. Сначала правительство хотело снизить этот показатель до 50% к 2030 или 2035 году, развивая больше возобновляемых источников энергии.

Добавим

В октябре французские СМИ сообщили, что влияние газового кризиса в Европе на цены на энергоносители и негативное влияние на потребительскую способность домохозяйств, через шесть месяцев после следующих президентских выборов во Франции, ускорили решение Парижа применить технологию EPR третьего поколения.

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