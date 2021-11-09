Макрон заявив, що Франція відновить будівництво ядерних реакторів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок оголосив, що Франція почне будівництво нових атомних станцій, щоб краще відповідати зростаючим енергетичним та екологічним проблемам. Про це пише The Local, передає УНН.
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"Щоб гарантувати енергетичну незалежність Франції та досягти наших цілей, зокрема вуглецевої нейтральності до 2050 року, ми вперше за десятиліття відновимо будівництво ядерних реакторів у нашій країні, — сказав Макрон у зверненні до нації. - Якщо ми хочемо платити за нашу енергію за розумними цінами, нам потрібна енергія без вуглецю", — сказав президент, який додав, що нові реактори будуть реакторами третього покоління EPR (еволюційний енергетичний реактор).
"Ці інвестиції дозволять нам активізуватися та виконати наші зобов’язання після завершення COP26 у Глазго".
Деталі
У жовтні Макрон вже оголосив, що Франція витратить один мільярд євро до 2030 року на "підривні інновації" для виробництва атомної енергії, зокрема на розробку компактних ядерних реакторів, відомих як "малі модульні реактори" (SMR), з покращеним управлінням ядерними відходами.
Макрон попросив французького енергетичного гіганта EDF вивчити доцільність створення більшої кількості реакторів EPR наступного покоління.
Реактори EPR, які використовують конструкцію з водою під тиском, обіцяють прогрес у безпеці та ефективності порівняно зі звичайними реакторами, виробляючи менше відходів.
EDF будує реактор EPR у Фламанвілі вздовж узбережжя Атлантичного океану на північному заході Франції. Спочатку його планувалося запустити в Інтернет у 2012 році, але проект страждав від технічних проблем і перевитрати бюджету.
Франція покладається на ядерну енергетику майже на 72% своїх потреб у електроенергії. Спочатку уряд хотів знизити цей показник до 50% до 2030 або 2035 року, розвиваючи більше відновлюваних джерел енергії.
Додамо
У жовтні французькі ЗМІ повідомили, що вплив газової кризи в Європі на ціни на енергоносії та негативний вплив на споживчу спроможність домогосподарств, через шість місяців після наступних президентських виборів у Франції, прискорили рішення Парижа застосувати технологію EPR третього покоління.