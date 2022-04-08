Макрон заявил, что Франция готова быть одним из гарантов безопасности Украины

Детали

Как отметил Макрон, в Украине "в какой-то момент" наступит прекращение огня, и "нам придется строить мир".

"Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов", - заявил он.

Кроме этого, президент Франции рассказал о готовности созваниваться с президентом рф владимиром путиным независимо от результативности таких бесед, чтобы у Парижа сохранялся "статус участника переговоров".

Французский лидер рассказал, что внимательно следит за гуманитарными вопросами в Украине, и особенно в блокированном войсками рф Мариуполе.

Он сообщил, что кремль "довольно ясно выразил отказ" в ответ на предложение Парижа провести свою гуманитарную операцию в городе в сотрудничестве с Турцией и Грецией, и теперь Франция предлагает открыть гумкоридор с привлечением Красного Креста.

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