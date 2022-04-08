Макрон заявив, що Франція готова бути одним з гарантів безпеки України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність країни стати гарантом безпеки України після завершення війни з росією. Про це він сказав інтерв'ю газеті Le Parisien, передає УНН.
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Як зазначив Макрон, в Україні "в якийсь момент" настане припинення вогню, і "нам доведеться будувати мир".
"Це неможливо зробити без гаранта, і Франція покликана бути одним з таких гарантів", - заявив він.
Крім цього, президент Франції розповів про готовність зідзвонюватись з президентом рф володимиром путіним незалежно від результативності таких бесід, щоб у Парижа зберігався "статус учасника переговорів".
Французький лідер розповів, що уважно стежить за гуманітарними питаннями в Україні, й особливо в блокованому військами рф Маріуполі.
Він повідомив, що кремль "досить ясно висловив відмову" у відповідь на пропозицію Парижа провести свою гуманітарну операцію в місті у співпраці з Туреччиною і Грецією, і тепер Франція пропонує відкрити гумкоридор із залученням Червоного Хреста.
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