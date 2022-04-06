Вибори президента Франції: Макрон перемагає в опитуваннях на тлі війни в Україні, але Ле Пен укріплює позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон переможе Марін Ле Пен на президентських виборах у країні наприкінці цього місяця, хоча позиції Ле Пен останніми тижнями укріплюються, показало опитування Ipsos Sopra Steria Cevipof для газети Le Monde, на яке посилається Reuters, пише УНН.
Деталі
Опитування показало, що Макрон лідирує у першому турі голосування 10 квітня з 26,5% проти 21,5% у Ле Пен, яка посіла друге місце.
Ці цифри можна порівняти з 28% для Макрона і 17,5% для Ле Пен в останньому опитуванні, проведеному 21-24 березня, повідомляє Ipsos Sopra Steria Cevipof.
Макрон, згідно з опитуванням, також перемагає Ле Пен у другому турі голосування 24 квітня з 54% проти 46%.
Доповнення
У Франції 10 квітня відбудеться перший тур виборів президента. Загалом у виборах візьмуть участь 12 кандидатів.
Як стверджує інститут вивчення громадської думки Ifop, війна в Україні відіграла більш ніж значну роль у виборчій кампанії. 36% виборців, тобто два французи з п'яти, зазначили, що військовий конфлікт вплине на їх вибір. Найбільше "ефект війни", як називають його у ЗМІ, вплинув саме на тих, хто підтримує Еммануеля Макрона, вважають соціологи.