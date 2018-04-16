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Макрон заявил об отсутствии жертв во время операции в Сирии

Макрон заявил об отсутствии жертв во время операции в Сирии

Киев  •  УНН

 • 8557 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Ракетный удар США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии не привел к жертвам. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами на канале BFMTV в воскресенье вечером, передает УНН.

“В ходе удара жертв не было”, — сказал французский лидер. По его утверждению, “операция была направлена ​​на уничтожение химического оружия”. “Этот удар не означал объявление войны в Сирии. Франция не объявляла войну режиму Башара Асада”, — отметил президент.

При этом Макрона отметил легитимности ударов, поздравил осуществления операции, направленной на уничтожение сирийских объектов производства и хранения химического оружия, расценил их как военный успех.

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Французский лидер также заявил о том, что ему удалось убедить американского коллегу Дональда Трампа продолжать заниматься конфликтом.

“Десять дней назад президент Трамп сказал, что Соединенные Штаты Америки должны выйти из Сирии ... Мы убедили его в том, что нужно остаться”, — сказал Макрона.

Он указал, что Трампа удалось убедить оставаться в Сирии “на долгосрочной перспективе”.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.

Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.

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