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Макрон заявив про відсутність жертв під час операції в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ракетний удар США, Великої Британії та Франції по об'єктах у Сирії не призвів до жертв. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами на каналі BFMTV у неділю ввечері, передає УНН.

“В ході удару жертв не було”, — сказав французький лідер. За його твердженням, “операція була спрямована на знищення хімічної зброї”. “Цей удар не означав оголошення війни в Сирії. Франція не оголошувала війну режиму Башара Асада”, — вказав президент.

При цьому Макрон наголосив на легітимності ударів, привітав здійснення операції, спрямованої на знищення сирійських об’єктів виробництва та зберігання хімічної зброї, розцінив їх як військовий успіх.

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Французький лідер також заявив про те, що йому вдалося переконати американського колегу Дональда Трампа продовжувати займатися конфліктом.

“Десять днів тому президент Трамп сказав, що Сполучені Штати Америки повинні вийти з Сирії... Ми переконали його у тому, що потрібно залишитися”, — сказав Макрон.

Він вказав, що Трампа вдалося переконати залишатися в Сирії “на довгостроковій перспективі”.

Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ракетні удари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.

Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.

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