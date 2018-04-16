Макрон заявив про відсутність жертв під час операції в Сирії

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ракетний удар США, Великої Британії та Франції по об'єктах у Сирії не призвів до жертв. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування з журналістами на каналі BFMTV у неділю ввечері, передає УНН.