Макрон вручил высшую награду Франции боссу Louis Vuitton Moët Hennessy, который является самым богатым человеком мира

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил миллиардера Бернара Арно высшей наградой Франции во время церемонии в Елисейском дворце. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Десятки знаменитостей, среди которых Бейонсе, Джей-Зи и Илон Маск, прибыли в Париж, чтобы почтить генерального директора LVMH и самого богатого человека мира, который получил Большой крест Почетного легиона - высшую французскую награду, которую могут получить только 75 человек одновременно.

Арно, который недавно вернул себе титул самого богатого человека мира, получил эту честь через 13 лет после того, как бывший президент Франсуа Олланд присвоил ему звание великого офицера, и через 28 лет после того, как его посвятили в рыцари.

Макрон произнес речь, в которой объяснил заслуги Арно. В частности, он говорил о его приверженности Франции, корнях, его участии в реконструкции Нотр-Дама.

На церемонии присутствовали ведущие французские политические деятели, в том числе бывший президент Николя Саркози. Мероприятие также привлекло внимание знаменитостей со всего мира, среди которых Бейонсе и Джей-Зи, Илон Маск, королева Иордании Рания, художник Джефф Кунс, пианист Ланг Ланг, а также миллиардеры Винсент Боллоре из Bolloré Group и Родольф Сааде из CMA CGM.

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