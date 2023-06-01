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Макрон выступил против ареста путина, если Западу придется вести с ним переговоры

Макрон выступил против ареста путина, если Западу придется вести с ним переговоры

Киев • УНН

 • 535711 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против ареста путина, если Западу придется вести с ним переговоры о прекращении войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Эммануэль Макрон заявил, что владимира путина нельзя отправить в Гаагу по обвинениям в военных преступлениях, если он будет единственным человеком, с которым Западу нужно будет вести переговоры о прекращении войны в Украине.

"Если через несколько месяцев у нас будет окно для переговоров, то вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вы должны вести переговоры с теми лидерами, которые у вас есть де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетом... Вы можете поставить себя в положение, где вы скажете: "Я хочу, чтобы вас посадили, но вы единственный, с кем я могу вести переговоры", - отметил Макрон.

Он также сказал, что россия потеряла всякую легитимность, но если будущее украинское контрнаступление не достигнет своих военных целей, нужно будет оценить характер будущей европейской поддержки Украины. В то же время он отметил, что Украина защищает не только свои границы, но и европейские.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад должен предоставить Украине надежные гарантии безопасности. По его словам, это станет предметом коллективных дискуссий в ближайшие недели, между настоящим моментом и июльским саммитом НАТО в Вильнюсе.

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