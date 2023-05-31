Макрон закликав надати Україні надійні гарантії безпеки

Деталі

За його словами, це стане предметом колективних дискусій найближчими тижнями, між теперішнім моментом і липневим самітом НАТО у Вільнюсі.

За словами Макрона, Україна "сьогодні захищає Європу", і вона "оснащена такою кількістю озброєнь", що в інтересах Заходу "мати з нами надійні гарантії безпеки в багатосторонніх рамках".

Доповнення

Франція заявляє, що готова укласти угоди з безпеки з Україною. Ці домовленості покликані підтримати Київ "з часом і в усіх напрямках".