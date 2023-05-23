Франция готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении гарантий безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Франция заявляет, что готова заключить соглашения по безопасности с Украиной. Эти договоренности призваны поддержать Киев "со временем и по всем направлениям", передает УНН со ссылкой на МИД Франции.
Цитата
"Франция вместе со своими партнерами продолжает размышлять над тем, как лучше всего поддерживать Украину в долгосрочной перспективе и во всех сферах. Франция готова согласовать с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможные агрессии в будущем, что подтвердили наши лидеры в декларации 36-го франко-британского саммита", - говорится в заявлении МИД.
Дополнение
По данным газеты The Wall Street Journal, западные страны обсуждают гарантии безопасности Киеву, пока Украина не является частью НАТО.
Помимо Франции, Вашингтон мог бы стать главным гарантом в этом соглашении.
По словам президента Польши Анджея Дуды, приоритет будет отдан поставкам передового оружия и технологий. Обсуждения такого соглашения "уже ведутся", сказал он газете.