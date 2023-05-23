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Франція готова укласти угоду з Україною щодо надання гарантій безпеки

Франція готова укласти угоду з Україною щодо надання гарантій безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Франція заявляє, що готова укласти угоди щодо безпеки з Україною. Ці домовленості покликані підтримати Київ "з часом і в усіх напрямках", передає УНН з посиланням на МЗС Франції.

Цитата

"Франція разом зі своїми партнерами продовжує розмірковувати над тим, як найкраще підтримувати Україну у довгостроковій перспективі та у всіх сферах. Франція готова погодити з Україною угоди, спрямовані на надання їй гарантій безпеки, які допоможуть їй захистити себе у довгостроковій перспективі та запобігти можливим агресіям у майбутньому, що підтвердили наші лідери у декларації 36-го франко-британського саміту", - йдеться в заяві МЗС.

Доповнення

За даними газети The Wall Street Journal, західні країни обговорюють гарантії безпеки Києву, поки Україна не є частиною НАТО.

Крім Франції, Вашингтон міг би стати головним гарантом у цій угоді.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, пріоритет буде відданий постачанням передової зброї та технологій. Обговорення такої угоди "вже ведуться", сказав він газеті.

Українські Національні Новини

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