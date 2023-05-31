Макрон призвал предоставить Украине надежные гарантии безопасности

Детали

По его словам, это станет предметом коллективных дискуссий в ближайшие недели, между настоящим моментом и июльским саммитом НАТО в Вильнюсе.

По словам Макрона, Украина "сегодня защищает Европу", и она "оснащена таким количеством вооружений", что в интересах Запада "иметь с нами надежные гарантии безопасности в многосторонних рамках".

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Франция заявляет, что готова заключить соглашения по безопасности с Украиной. Эти договоренности призваны поддержать Киев "со временем и по всем направлениям".