Макрон виступив проти арешту путіна, якщо Заходу доведеться вести з ним переговори

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Еммануель Макрон заявив, що володимира путіна не можна відправити до Гааги за звинуваченнями у військових злочинах, якщо він буде єдиною людиною, з якою Заходу потрібно буде вести переговори про припинення війни в Україні.

"Якщо через кілька місяців у нас буде вікно для переговорів, то питання стоятиме між судом і переговорами, і ви маєте вести переговори з тими лідерами, які у вас є де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетом...Ви можете поставити себе в положення, де ви скажете: "Я хочу, щоб вас ув’язнили, але ви єдиний, з ким я можу вести переговори", - зазначив Макрон.

Він також сказав, що росія втратила будь-яку легітимність, але якщо майбутній український контрнаступ не досягне своїх військових цілей, потрібно буде оцінити характер майбутньої європейської підтримки України. Водночас він зазначив, що Україна захищає не лише свої кордони, а й європейські.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід має надати Україні надійні гарантії безпеки. За його словами, це стане предметом колективних дискусій найближчими тижнями, між теперішнім моментом і липневим самітом НАТО у Вільнюсі.