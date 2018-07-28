Макрон рассказал о планах по созданию газопровода с Испанией

По его словам, проект может стать экономически выгодным, поскольку Франция намерена отказаться от угольных электростанций и перейти на газ. На саммите стороны договорились расширять связи между энергетическими сетями трех стран, чтобы сократить изоляцию от европейских рынков электроэнергии и газа и повысить энергетическую безопасность. Также стороны обязались увеличить количество альтернативных источников энергии, включая сжиженный природный газ, подчеркнув его важность “для диверсификации источников и путей энергосообщение с целью сокращения зависимости” от ЕС.

В мае глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне предложил президенту Владимиру Путину разрешить совместному предприятию компании и НОВАТЭК поставлять трубопроводный газ в ЕС. По словам Пуянне, это будет способствовать стабилизации “позиции российского газа на европейском рынке”. Путин ответил, что сейчас газ в Европу поставляют через “Газпром экспорт”, но обещал подумать над “либерализацией” газовых поставок.

Напомним, компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода “Северный поток — 2”, по которому топливо будет напрямую поставляться из России в Германию. Судно-трубоукладчик Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, приступило к работам на наземной стыковочной станции под Любмине в немецкой Грайфсвальдском заливе.