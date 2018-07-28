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Макрон розповів про плани щодо створення газопроводу з Іспанією

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Французький лідер Еммануель Макрон розповів, що Франція розглядає можливість побудови газопроводу з Іспанією через Піренеї для передачі газу з Північної Африки та інших країн. Про це він заявив на саміті Франція-Іспанія-Португалія в Лісабоні, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За його словами, проект може стати економічно вигідним, оскільки Франція має намір відмовитися від вугільних електростанцій і перейти на газ. На саміті сторони домовилися розширювати зв’язки між енергетичними мережами трьох країн, щоб скоротити ізоляцію від європейських ринків електроенергії та газу і підвищити енергетичну безпеку. Також сторони зобов’язалися збільшити кількість альтернативних джерел енергії, включаючи зріджений природний газ, підкресливши його важливість “для диверсифікації джерел і шляхів енергосполучення з метою скорочення залежності” від ЄС.

У травні глава французької нафтогазової компанії Total Патрік Пуянне запропонував президенту Володимиру Путіну дозволити спільному підприємству компанії і НОВАТЕК поставляти трубопровідний газ в ЄС. За словами Пуянне, це буде сприяти стабілізації “позиції російського газу на європейському ринку”. Путін відповів, що зараз газ в Європу постачають через “Газпром експорт”, але обіцяв подумати над “лібералізацією” газових поставок.

Нагадаємо, компанія Nord Stream 2 почала укладати перші труби у рамках спорудження спірного газопроводу “Північний потік — 2”, по якому паливо буде прямо поставлятися з Росії в Німеччину. Судно-трубоукладач Castoro 10 в ніч на середу, 25 липня, приступило до робіт на наземній стикувальній станції під Любміні в німецькій Грайфсвальдському затоці.

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