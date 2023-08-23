Макрон: россия никогда не хотела обеспечить решение угрозы продовольственного кризиса

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"Последствия российской агрессии в Украине также напрямую ощущаются наиболее уязвимыми представителями населения Украины, Европы и всего мира. С тех пор как пострадала Черноморская зерновая инициатива в июле, россия нанесла удары по основной инфраструктуре экспорта зерна в регионе, серьезно угрожая глобальной продовольственной безопасности.

Все те, кто продолжает сомневаться в этом, теперь имеют доказательства того, что россия никогда не хотела обеспечить решение одного из прямых последствий этой войны", - сказал Макрон.

Детали

Президент Франции заверил, что Европейский Союз продолжает сотрудничать с Украиной, чтобы экспорт зерна в страны Глобального юга продолжился, "насколько это возможно". Кроме этого, он заверил, что Париж продолжает осуждать действия россии, которые включают военные преступления, и обеспечивать поддержку Киева во всех сферах, чтобы страна-агрессор завершила свою агрессивную войну.

"Я хочу еще раз четко заявить перед всеми вами, рядом с вами: Франция не признает ни аннексию Россией территорий Украины, ни результаты фейковых выборов, которые были проведены... Я хотел бы подтвердить непоколебимую солидарность французского народа в связи с насилием и разрушениями, которые переживает ежедневно украинское гражданское население, чьи дома, больницы и школы становятся целями ударов и бомб российской армии", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что Франция также останется на стороне Украины, на ее европейском пути и в стремлении к справедливому и долговременному миру.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время открытия третьего саммита Крымской платформы во время видеосвязи заявил, что Турция продолжает признавать территориальную целостность и суверенитет Украины.