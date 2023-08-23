Макрон: россия никогда не хотела обеспечить решение угрозы продовольственного кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после прекращения действия Черноморской зерновой инициативы, россия наносит удары по объектам инфраструктуры региона. Во время выступления на саммите Крымской платформы он заявил, что россия никогда не намеревалась обеспечить решение угрозы продовольственного кризиса, передает корреспондент УНН.
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"Последствия российской агрессии в Украине также напрямую ощущаются наиболее уязвимыми представителями населения Украины, Европы и всего мира. С тех пор как пострадала Черноморская зерновая инициатива в июле, россия нанесла удары по основной инфраструктуре экспорта зерна в регионе, серьезно угрожая глобальной продовольственной безопасности.
Все те, кто продолжает сомневаться в этом, теперь имеют доказательства того, что россия никогда не хотела обеспечить решение одного из прямых последствий этой войны", - сказал Макрон.
Детали
Президент Франции заверил, что Европейский Союз продолжает сотрудничать с Украиной, чтобы экспорт зерна в страны Глобального юга продолжился, "насколько это возможно". Кроме этого, он заверил, что Париж продолжает осуждать действия россии, которые включают военные преступления, и обеспечивать поддержку Киева во всех сферах, чтобы страна-агрессор завершила свою агрессивную войну.
"Я хочу еще раз четко заявить перед всеми вами, рядом с вами: Франция не признает ни аннексию Россией территорий Украины, ни результаты фейковых выборов, которые были проведены... Я хотел бы подтвердить непоколебимую солидарность французского народа в связи с насилием и разрушениями, которые переживает ежедневно украинское гражданское население, чьи дома, больницы и школы становятся целями ударов и бомб российской армии", - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что Франция также останется на стороне Украины, на ее европейском пути и в стремлении к справедливому и долговременному миру.
Напомним
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время открытия третьего саммита Крымской платформы во время видеосвязи заявил, что Турция продолжает признавать территориальную целостность и суверенитет Украины.