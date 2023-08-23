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Макрон: росія ніколи не хотіла забезпечити вирішення загрози продовольчої кризи

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що після припинення дії Чорноморської зернової ініціативи, росія завдає ударів по об'єктах інфраструктури регіону. Під час виступу на саміті Кримської платформи він заявив, що росія ніколи не мала наміру забезпечити вирішення загрози продовольчої кризи, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Наслідки російської агресії в Україні також напряму відчуваються найбільш вразливими представниками населення України, Європи та усього світу. Відколи постраждала Чорноморська зернова ініціатива у липні, росія завдала ударів по основній інфраструктурі експорту зерна в регіоні, серйозно загрожуючи глобальній продовольчій безпеці.

Усі ті, хто продовжує сумніватися в цьому, тепер мають докази того, що росія ніколи не хотіла забезпечити вирішення одного з прямих наслідків цієї війни", - сказав Макрон.

Деталі

Президент Франції запевнив, що Європейський Союз продовжує співпрацювати з Україною, щоб експорт зерна до країн Глобального півдня продовжився, "наскільки це можливо". Крім цього, він запевнив, що Париж продовжує засуджувати дії росії, які включають воєнні злочини, та забезпечувати підтримку Києва у всіх сферах, щоб країна-агресор завершила свою агресивну війну.

"Я хочу ще раз чітко заявити перед усіма вами, поруч з вами: Франція не визнає ані анексію росією територій України, ані результати фейкових виборів, які було проведено... Я хотів би підтвердити непохитну солідарність французького народу у зв'язку з насильством та руйнуваннями, які переживає щодня українське цивільне населення, чиї будинки, лікарні та школи стають цілями ударів та бомб російської армії", - сказав Макрон.

Він підкреслив, що Франція також залишиться на боці України, на її європейському шляху та у прагненнях щодо справедливого та довготривалого миру.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час відкриття третього саміту Кримської платформи під час відеозв'язку заявив, що Туреччина продовжує визнавати територіальну цілісність і суверенітет України.



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