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15 марта, 19:03 • 106767 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143556 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123654 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117155 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104936 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101551 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93362 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124266 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Макрон проведет переговоры с Зеленским

Макрон проведет переговоры с Зеленским

Киев • УНН

 • 26523 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Елисейский дворец, передает УНН.

Цитата

“Президент Республики, который в ближайшие дни проведет переговоры с президентом Путиным и президентом Зеленским, как и раньше полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, что беспокоятся о своей безопасности”, — сообщили в Елисейском дворце.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Разговор будет касаться угрозы вторжения России в Украину.

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