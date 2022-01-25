Макрон проведе переговори із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Єлисейський палац, передає УНН.
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“Президент Республіки, який найближчими днями проведе переговори з президентом Путіним і президентом Зеленським, як і раніше сповнений рішучості використовувати всі ресурси дипломатії для збереження стабільності в Європі, а також для прояву солідарності і готовності підтримати держави Євросоюзу, що турбуються про свою безпеку”, — повідомили в Єлисейському палаці.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон планує зателефонувати російському лідерові Володимиру Путіну. Розмова стосуватиметься загрози вторгнення Росії в Україну.