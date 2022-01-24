Загроза вторгнення Росії в Україну: Макрон планує зателефонувати Путіну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон планує зателефонувати російському лідерові Володимиру Путіну. Розмова стосуватиметься загрози вторгнення Росії в Україну. Перемовини можуть відбутись найближчими днями. Про це повідомляє УНН з посиланням на La Nacion.
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За словами радника французького президента, Макрон під час розмови планує запропонувати Путіну “шлях до деескалації” ситуації навколо України.
Розмова може відбутися “в наступні кілька днів”.
Нагадаємо
Цього тижня запланована зустріч політичних радників лідерів “нормандської четвірки”. Говоритимуть про врегулювання конфлікту на Донбасі, а також спробують наблизити нову зустріч лідерів чотирьох держав.