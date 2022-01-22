Радники лідерів "Нормандської четвірки" зустрінуться 25 січня для обговорення конфлікту на Донбасі - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Радники лідерів країн "Нормандського формату" обговорюють зустріч наступного тижня, 25 січня. Вона може пройти в Парижі. Про це повідомляє видання "Комерсант" з посиланням на власні джерела, пише УНН.
Цитата
“Німеччина, Росія, Україна, Франція обговорюють зустріч у Парижі вже наступного тижня, щоб обговорити врегулювання конфлікту на сході України. Це перший сигнал про відновлення переговорів щодо Донбасу, після того, як вони були згорнуті, а Росія і Захід почали ширшу дискусію про взаємні гарантії безпеки", - пише видання.
Деталі
Про зустріч радників лідерів країн "Нормандського формату" виданню повідомили три поінформовані джерела, які знають про її підготовку. Офіційно оголосити про зустріч планується найближчим часом.
Місцем зустрічі, за даними "Комерсант", буде Париж, де переговірники, імовірно, зберуться у вівторок, 25 січня.
Серед представників, за інформацією відомства, будуть присутні зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йенс Плетнер, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн. Росію і Україну представлять заступник голови кремлівської адміністрації Дмитро Козак і глава офісу Президента України Андрій Єрмак.
Повідомляється, що сторони обговорять комплекс заходів щодо виконання Мінських угод.
Нагадаємо
6 січня в Москві пройшла зустріч на рівні політичних радників лідерів "Нормандської четвірки". Як повідомляли російські ЗМІ, зустріч пройшла без участі глави офісу президента України Андрія Єрмака.
Як заявив журналістам за підсумками зустрічі заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак, представники ФРН і Франції підтвердили свою прихильність Мінським угодам, а також обговорили цілий ряд практичних кроків по їх реалізації. Також він повідомив, що представники Росії, Німеччини та Франції домовилися про подальші контакти, зокрема за участю України.
Пізніше глава офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Україну приїдуть ті ж політичні радники лідерів Німеччини і Франції - Йенс Плетнер і Еммануель Бонн.
13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що представники "Нормандської четвірки" незабаром проведуть зустріч для підготовки подальших переговорів. Але при цьому він не уточнив рівень переговірників.