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Советники лидеров “Нормандской четверки” встретится 25 января для обсуждения конфликта на Донбассе - СМИ

Киев • УНН

 • 23345 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Советники лидеров стран “Нормандского формата” обсуждают встречу на следующей неделе, 25 января. Она может пройти в Париже. Об этом сообщает издание “Ъ” со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Цитата

“Германия, Россия, Украина, Франция обсуждают встречу в Париже уже на будущей неделе, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины. Это первый сигнал о возобновлении переговоров по Донбассу, после того, как они были свернуты, а Россия и Запад начали более широкую дискуссию о взаимных гарантиях безопасности”, - пишет издание.

Детали

О встрече советников лидеров стран “Нормандского формата” изданию сообщили три информированных источника, знающих о ее подготовке. Официально объявить о встрече планируется в самое ближайшее время.

Местом встречи, по данным "Ъ", будет Париж, где переговорщики, предположительно, соберутся во вторник, 25 января.
Среди представителей, по информации ведомства, будут присутствовать внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Россию и Украину представят замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Сообщается, что стороны обсудят комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

Напомним

6 января в Москве прошла встреча на уровне политических советников лидеров “Нормандской четверки”. Как сообщали российские СМИ, встреча прошла без участия главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Как заявил журналистам по итогам встречи замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, представители ФРГ и Франции подтвердили свою приверженность Минским соглашениям, а также обсудили целый ряд практических шагов по их реализации. Также он сообщил, что представители России, Германии и Франции договорились о дальнейших контактах, в частности при участии Украины.

Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что в Украину приедут те же политические советники лидеров Германии и Франции - Йенс Плетнер и Эммануэль Бонн.

13 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что представители “Нормандской четверки” в скором времени проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. Но при этом он не уточнил уровень переговорщиков.

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