Макрон приедет в Россию в сопровождении французских футболистов

Согласно данным, полученным из Елисейского дворца, в группу сопровождающих президента вошел бывший бомбардир марсельского “Олимпика” Жан-Пьер Папен, обладатель “Золотого мяча” 1981 года. “Олимпик” является любимой футбольной командой Макрона.

Также в составе лиц, сопровождающих французского президента — Ги Ру, футболист и тренер, более четырех десятков лет находившийся на посту главного тренера клуба “Осер”. Сейчас он является комментатором телеканала BFM. Вместе с Макроном в Россию направляется и Сильвен Порто, президент футбольного клуба “Сюрен”.

Кроме того, с французским президентом в Санкт-Петербург прибудет писатель Оливье Гюэ, известный, в частности, своими спортивными хрониками о чемпионате мира, публикуемыми газетой Le Monde. Французского лидера также будет сопровождать представитель группы молодежи, с которой глава государства познакомился в августе 2017 года в ходе посещения спортивного центра в департаменте Ивелин к юго-западу от Парижа.

Как сообщал УНН, Испания осталась без тренера после провала на ЧМ-2018.