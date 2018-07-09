Макрон приїде в Росію в супроводі французьких футболістів

Згідно з даними, отриманими з Єлисейського палацу, в групу супроводжуючих президента увійшов колишній бомбардир марсельського “Олімпіка” Жан-П’єр Папен, володар “Золотого м’яча” 1981 року. “Олімпік” є улюбленою футбольною командою Макрона.

Також в складі осіб, що супроводжують французького президента — Гі Ру, футболіст і тренер, який понад чотири десятки років знаходився на посту головного тренера клубу “Осер”. Зараз він є коментатором телеканалу BFM. Разом з Макроном в Росію спрямовується і Сільвен Порто, президент футбольного клубу “Сюрен”.

Крім того, з французьким президентом в Санкт-Петербург прибуде письменник Олів’є Гюе, відомий, зокрема, своїми спортивними хроніками про чемпіонат світу, які публікуються газетою Le Monde. Французького лідера також буде супроводжувати представник групи молоді, з якою глава держави познайомився в серпні 2017 року під час відвідин спортивного центру в департаменті Івелін на північний захід від Парижа.

Як повідомляв УНН, Іспанія залишилась без тренера після провалу на ЧС-2018.