Макрон сообщил о договоренности по выводу тяжелого вооружения с Запорожской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что есть договоренность о выводе тяжелого вооружения из Запорожской АЭС. В настоящее время продолжаются переговоры по ее условиям. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.
Цитата
“Нам удалось защитить Чернобыль и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими”, – заявил Макрон во время своего пребывания на международной конференции в Париже, посвященной помощи Украине этой зимой.
Дополнение
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и создана в ближайшее время.