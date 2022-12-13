Макрон сообщил о договоренности по выводу тяжелого вооружения с Запорожской АЭС

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“Нам удалось защитить Чернобыль и наша цель – защитить Запорожье. Ближайшие недели будут решающими”, – заявил Макрон во время своего пребывания на международной конференции в Париже, посвященной помощи Украине этой зимой.

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что зона ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС будет согласована и создана в ближайшее время.