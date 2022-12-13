Макрон повідомив про домовленість щодо виведення важкого озброєння з Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є домовленість про виведення важкого озброєння із Запорізької АЕС. Наразі тривають переговори щодо її умов. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.
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“Нам вдалося захистити Чорнобиль і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними”, – заявив Макрон під час свого перебування на міжнародній конференції в Парижі, присвяченій допомозі Україні цієї зими.
Доповнення
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сподівається, що зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС буде погоджено та створено найближчим часом.