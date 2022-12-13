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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Макрон повідомив про домовленість щодо виведення важкого озброєння з Запорізької АЕС

Макрон повідомив про домовленість щодо виведення важкого озброєння з Запорізької АЕС

Київ • УНН

 • 1257086 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що є домовленість про виведення важкого озброєння із Запорізької АЕС. Наразі тривають переговори щодо її умов. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Цитата

“Нам вдалося захистити Чорнобиль і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними”, – заявив Макрон під час свого перебування на міжнародній конференції в Парижі, присвяченій допомозі Україні цієї зими.

Доповнення

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі сподівається, що зону ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС буде погоджено та створено найближчим часом.

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