Макрон назвал удар ракетой "Орешник" по Украине свидетельством тупика агрессивной войны россии
Киев • УНН
Эммануэль Макрон осудил использование баллистической ракеты "Орешник" против Украины. Он назвал такую атаку признаком тупика агрессии россии.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удар "Орешником" свидетельствует прежде всего о форме бегства вперед и тупике агрессивной войны россии, передает УНН.
Российские удары продолжаются против гражданских целей в Украине, как и этой ночью снова. Франция осуждает эту атаку и использование баллистической ракеты "Орешник", что свидетельствует прежде всего о форме бегства вперед и тупике агрессивной войны россии
Лидер Франции подчеркнул, что "наша решимость продолжать поддерживать Украину, прилагать все усилия для справедливого и прочного мира и укреплять безопасность Европы только усиливается".
Зеленский после массированной атаки рф провел переговоры с лидерами Франции и Норвегии, будет еще коммуникация с партнерами24.05.26, 13:59 • 1124 просмотра