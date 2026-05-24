Макрон назвал удар ракетой "Орешник" по Украине свидетельством тупика агрессивной войны россии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удар "Орешником" свидетельствует прежде всего о форме бегства вперед и тупике агрессивной войны россии, передает УНН.

Российские удары продолжаются против гражданских целей в Украине, как и этой ночью снова. Франция осуждает эту атаку и использование баллистической ракеты "Орешник", что свидетельствует прежде всего о форме бегства вперед и тупике агрессивной войны россии