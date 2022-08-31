Макрон направил "тайную" просьбу президенту Ирана выступить посредником в войне

Цитата

«Один из высокопоставленных чиновников Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой выступить посредником в войне в Украине», — написал Джамшиди в своем официальном аккаунте в Twitter.

«После ряда консультаций в Москву была направлена ​​мирная инициатива вместе с важным посланием министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахияна», — добавил он.

Детали

После того, как Джамшиди опубликовал твит, иранское информационное агентство ISNA сообщило, что высокопоставленным европейским чиновником, который обратился за посредничеством президента Ирана, является Эммануэль Макрон, президент Франции.

Амир-Абдоллахян, прибывший в Москву во вторник вечером, встретился с министром иностранных дел россии лавровым.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян передал Москве мирное предложение, а также важное послание, о чем он написал в Instagram.

Перед отъездом в Москву министр иностранных дел Ирана заявил, что главной целью его визита является попытка урегулировать украинскую ситуацию, добавив, что некоторые западные стороны хотят, чтобы Тегеран играл активную роль в этом отношении.

Дополнение

Ранее в мае Тегеран заявлял, что готов выступить посредником в вопросах между Киевом и Москвой.