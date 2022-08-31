Макрон направив "таємне" прохання президенту Ірану виступити посередником у війні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 53049 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 59457 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 74986 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 81230 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 91861 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 144258 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69234 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 147180 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 107349 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68890 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 94138 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 91376 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 15339 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 16798 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 18001 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 53049 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 144258 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 170661 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 147179 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 259129 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 92085 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 94822 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42090 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45540 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60236 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Макрон направив "таємне" прохання президенту Ірану виступити посередником у війні

Київ • УНН

 • 162403 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Заступник глави адміністрації президента Ірану Ебрахіма Раїсі з політичних питань Мохаммад Джамшиді оголосив у середу, що президент Франції Еммануель Макрон попросив Іран виступити посередником у війні в Україні, передає УНН.

Макрон направив "таємне" прохання президенту Ірану виступити посередником у війні

Цитата

«Один із високопосадовців Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням виступити посередником у війні в Україні», — написав Джамшиді у своєму офіційному акаунті в Twitter.

«Після низки консультацій до Москви було направлено мирну ініціативу разом із важливим посланням міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра-Абдоллахіяна», — додав він.

Деталі

Після того, як Джамшиді опублікував твіт, іранське інформаційне агентство ISNA повідомило, що високопоставленим європейським чиновником, який звернувся за посередництвом президента Ірану, є Еммануель Макрон, президент Франції.

Амір-Абдоллахіян, який прибув до Москви у вівторок увечері, зустрівся з міністром закордонних справ росії лавровим.

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян передав Москві мирну пропозицію, а також важливе послання, про що він написав в Instagram.

Перед від'їздом до Москви міністр закордонних справ Ірану заявив, що головною метою його візиту є спроба врегулювати українську ситуацію, додавши, що деякі західні сторони хочуть, щоб Тегеран грав активну роль у цьому відношенні.

Доповнення

Раніше у травні Тегеран заявляв, що готовий виступити посередником у питаннях між Києвом та Москвою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59