Макрон направив "таємне" прохання президенту Ірану виступити посередником у війні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Заступник глави адміністрації президента Ірану Ебрахіма Раїсі з політичних питань Мохаммад Джамшиді оголосив у середу, що президент Франції Еммануель Макрон попросив Іран виступити посередником у війні в Україні, передає УНН.
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«Один із високопосадовців Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням виступити посередником у війні в Україні», — написав Джамшиді у своєму офіційному акаунті в Twitter.
«Після низки консультацій до Москви було направлено мирну ініціативу разом із важливим посланням міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра-Абдоллахіяна», — додав він.
Деталі
Після того, як Джамшиді опублікував твіт, іранське інформаційне агентство ISNA повідомило, що високопоставленим європейським чиновником, який звернувся за посередництвом президента Ірану, є Еммануель Макрон, президент Франції.
Амір-Абдоллахіян, який прибув до Москви у вівторок увечері, зустрівся з міністром закордонних справ росії лавровим.
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян передав Москві мирну пропозицію, а також важливе послання, про що він написав в Instagram.
Перед від'їздом до Москви міністр закордонних справ Ірану заявив, що головною метою його візиту є спроба врегулювати українську ситуацію, додавши, що деякі західні сторони хочуть, щоб Тегеран грав активну роль у цьому відношенні.
Доповнення
Раніше у травні Тегеран заявляв, що готовий виступити посередником у питаннях між Києвом та Москвою.