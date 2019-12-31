Макрон настроен провести полную реформу пенсионной системы во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Во Франции реформа пенсионной системы будет осуществлена в полном объеме. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заверил в своем новогоднем обращении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.
По его словам, реформа пенсионной системы будет доведена до конца и обеспечит равные права всем трудящимся, достойный уровень пенсий".
Макрон напомнил, что в настоящее время "женщины получают пенсии меньше, чем мужчины", и на недостаточном уровне находятся пенсионные выплаты у фермеров. Он также о необходимости обеспечить равновесие системы, сделать так, чтобы были обеспечены пенсиями будущие поколения.
Кроме того, президент Франции заявил, что при проведении реформы будут учтены физически тяжелые профессии, что позволит обеспечить их представителям ранний выход на пенсию.
Напомним, Макрон отказался от президентской пенсии после отставки.