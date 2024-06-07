Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

Франция и Украина подписали соглашения о помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры. Об этом во время совместной конференции с Владимиром Зеленским заявления президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН.

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По словам французского президента, делегации Киева в Париж провели переговоры о восстановлении Украины и" решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать " этот процесс.

Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления. Также мы решили, что 60 млн евро из этого фонда будут посвящены энергетическому сектору и его приоритетам - заявил французский президент.

Кроме того, сказал Макрон, Париж расширяет мандат французского агентства развития для поддержки проектов в Украине на местном уровне и отправляет 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.

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