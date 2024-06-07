Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  106803 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  95010 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  101938 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  100172 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  82142 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  69046 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  73725 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  113912 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111578 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113758 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

  •  244 просмотра
5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет

5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет

  •  493 просмотра
"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

  •  1832 просмотра
Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине

Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине

  •  2713 просмотра
В Польше утонул 40-летний украинец

В Польше утонул 40-летний украинец

  •  2142 просмотра
Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину

Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину

  •  3584 просмотра
Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в рф, питающую оккупированный Крым: что известно

Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в рф, питающую оккупированный Крым: что известно

  •  4276 просмотра
Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов

Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов

  •  5194 просмотра
Франция планирует обучить 4 500 украинских солдат - Макрон

Франция планирует обучить 4 500 украинских солдат - Макрон

  •  6177 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении еще продолжаются 12 столкновений

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении еще продолжаются 12 столкновений

  •  5356 просмотра

Популярные

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

  •  78972 просмотра
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

  •  100241 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

  •  85066 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

  •  106803 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  112497 просмотра
Информация о якобы получении Резниковым американского гражданства - фейк

Информация о якобы получении Резниковым американского гражданства - фейк

  •  32243 просмотра
Электронные сигареты на 26 миллионов гривен - контрабандист рассылал их своим клиентам по почте

Электронные сигареты на 26 миллионов гривен - контрабандист рассылал их своим клиентам по почте

  •  20373 просмотра
Еврокомиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении - СМИ

Еврокомиссия подтверждает, что Украина и Молдова полностью выполнили все шаги для начала переговоров о вступлении - СМИ

  •  20475 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

  •  100241 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

  •  112497 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

  •  121805 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

  •  123875 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

  •  112996 просмотра

Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

Делегации Киева в Париж провели переговоры о восстановлении Украины и" решили, что будут созданы новые инструменты, чтобы сопровождать " этот процесс.

Экономика •   •  244 просмотра
Макрон и Зеленский подписали соглашения о критической инфраструктуре Украины на 200 миллионов евро

5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет

Подборка мини-сериалов, предлагающих захватывающие приключения, комедии, детективы и захватывающие научно-фантастические боевики.

УНН Lite •   •  493 просмотра
5 минисериалов с увлекательным сюжетом: что можно успеть посмотреть пока есть свет

"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция не считает обучение иностранными инструкторами на суверенной территории Украины солдат ВСУ за эскалацию конфликта с РФ.

Война •   •  1832 просмотра
"Это легитимное мероприятие": Макрон прокомментировал идею отправки инструкторов в Украину

Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине

Франция предоставит Украине истребители Mirage 2000-5 и обучит украинских пилотов и механиков, но точное количество самолетов не разглашается, чтобы враги не смогли воспользоваться этой информацией.

Война •   •  2713 просмотра
Макрон не назвал количество самолетов Mirage 2000-5, которые будут переданы Украине

В Польше утонул 40-летний украинец

40-летний украинец утонул в водохранилище в Польше, о чем сообщила местная пожарная служба.

Криминал и ЧП •   •  2142 просмотра
В Польше утонул 40-летний украинец

Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в мирном саммите в Швейцарии и объявил о планах посетить Украину, заявив, что саммит станет важным шагом на пути к построению долгосрочного мира.

политика •   •  3584 просмотра
Макрон примет участие в саммите мира и анонсировал визит в Украину

Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в рф, питающую оккупированный Крым: что известно

Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в Краснодарском крае россии, которая обеспечивает электроэнергией оккупированный Крым, повредив трансформатор и вызвав небольшой пожар, в то время как россия заявила, что нейтрализовала 6 беспилотников в этом районе.

Война •   •  4276 просмотра
Беспилотники атаковали электрическую подстанцию в рф, питающую оккупированный Крым: что известно

Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов

В Херсонской области 7 населенных пунктов остались без электричества из-за атаки российского беспилотника на трансформаторную подстанцию в общине Белозерска.

Война •   •  5194 просмотра
Оккупанты атаковали подстанцию на Херсонщине: без света осталось 7 населенных пунктов

Франция планирует обучить 4 500 украинских солдат - Макрон

Президент Франция Эмануэль Макрон заявил, что его страна готова обучить 4 500 бойцов Вооруженных сил Украины.

Война •   •  6177 просмотра
Франция планирует обучить 4 500 украинских солдат - Макрон

Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении еще продолжаются 12 столкновений

Во второй половине дня российские захватчики продолжили терроризировать Харьковщину авиаударами со своей территории. В частности, из района Мурома (рф) российский агрессор нанес удар четырьмя КАБами по Белому Колодцу, три КАБы сбросил на Липцы и один КАБ на Веселое.

Война •   •  5356 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: на Покровском направлении еще продолжаются 12 столкновений