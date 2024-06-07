Макрон та Зеленський підписали угоди щодо критичної інфраструктури України на 200 мільйонів євро
Київ • УНН
Делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.
Франція та Україна підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури. Про це під час спільної конференції з Володимиром Зеленським заяви президент Франції Емануель Макрон, передає УНН.
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За словами французького президента, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.
Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам
Крім того, сказав Макрон, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.
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