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Макрон та Зеленський підписали угоди щодо критичної інфраструктури України на 200 мільйонів євро

Макрон та Зеленський підписали угоди щодо критичної інфраструктури України на 200 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 22695 перегляди

Делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.

Франція та Україна підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури. Про це під час спільної конференції з Володимиром Зеленським заяви президент Франції Емануель Макрон, передає УНН.

Деталі 

За словами французького президента, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та "вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати" цей процес.

Підписана угода про фонд 200 мільйонів євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам

- заявив французький президент. 

Крім того, сказав Макрон, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
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