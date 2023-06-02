Макрон и Шольц призвали к новым выборам в спорных районах Косово

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"На севере Косово возникла напряженность, которая была вызвана печальным проведением выборов, хотя условия для обеспечения надлежащего процесса не были выполнены. Это привело к эскалации насилия", - сказал Макрон.

В свою очередь Шольц отметил: "Это действительно очень серьезная ситуация… У нас была интенсивная дискуссия о вызовах на местах. Это требует мужества. Все заинтересованные стороны должны проявить смелость. Каждый должен внести свой вклад, как ответственный политический лидер".

Детали

Президенты Сербии и Косово Александар Вучич и Вьоса Османи встретились с Шольцем и Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове. По словам президента Франции, Османи и Вучич договорились рассмотреть представленный Парижем и Берлином план ослабления напряженности в Косово, предусматривающий обязательства Косово провести новые выборы в спорных районах, а Сербии – поощрять участие в выборах.

Ожидается, по словам Макрона, что два лидера проведут консультации и ответят на предложение на следующей неделе. Шольц призвал обе стороны проявить ответственность.

Ранее

Этнические сербы на севере Косово в понедельник, 29 мая, пытались захватить здания местных органов власти с помощью полиции, куда на прошлой неделе зашли чиновники албанского происхождения. Они требуют отставки недавно избранных глав местных администраций. Выборы, состоявшиеся в апреле, большинство сербов проигнорировали, а их результат назвали нелегитимным.

В НАТО заявили, что направят дополнительные силы в Косово после столкновений с сербскими протестующими в регионе.

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал события в Косово и подверг критике действия миротворцев НАТО.