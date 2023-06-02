Макрон и Шольц призвали к новым выборам в спорных районах Косово

ukru
19:26 • 37699 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100496 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 105171 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 105582 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100531 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91328 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109466 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131129 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169876 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201080 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 27671 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 57683 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 32344 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 27257 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 36450 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169873 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201076 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143136 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149704 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186215 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 57683 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103260 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120322 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156034 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162924 просмотра
Актуальное
Макрон и Шольц призвали к новым выборам в спорных районах Косово

Макрон и Шольц призвали к новым выборам в спорных районах Косово

Киев • УНН

 • 292032 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в четверг, 1 июня, призвали провести новые выборы в нескольких спорных районах Косово на фоне напряженности с сербским населением региона. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Politico.

Цитата

"На севере Косово возникла напряженность, которая была вызвана печальным проведением выборов, хотя условия для обеспечения надлежащего процесса не были выполнены. Это привело к эскалации насилия", - сказал Макрон.

В свою очередь Шольц отметил: "Это действительно очень серьезная ситуация… У нас была интенсивная дискуссия о вызовах на местах. Это требует мужества. Все заинтересованные стороны должны проявить смелость. Каждый должен внести свой вклад, как ответственный политический лидер".

Детали

Президенты Сербии и Косово Александар Вучич и Вьоса Османи встретились с Шольцем и Макроном на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове. По словам президента Франции, Османи и Вучич договорились рассмотреть представленный Парижем и Берлином план ослабления напряженности в Косово, предусматривающий обязательства Косово провести новые выборы в спорных районах, а Сербии – поощрять участие в выборах.

Ожидается, по словам Макрона, что два лидера проведут консультации и ответят на предложение на следующей неделе. Шольц призвал обе стороны проявить ответственность.

Ранее

Этнические сербы на севере Косово в понедельник, 29 мая, пытались захватить здания местных органов власти с помощью полиции, куда на прошлой неделе зашли чиновники албанского происхождения. Они требуют отставки недавно избранных глав местных администраций. Выборы, состоявшиеся в апреле, большинство сербов проигнорировали, а их результат назвали нелегитимным.

В НАТО заявили, что направят дополнительные силы в Косово после столкновений с сербскими протестующими в регионе.

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал события в Косово и подверг критике действия миротворцев НАТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы