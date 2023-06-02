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Макрон і Шольц закликали до нових виборів у спірних районах Косово

Макрон і Шольц закликали до нових виборів у спірних районах Косово

Київ • УНН

 • 292032 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 1 червня, закликали провести нові вибори в кількох спірних районах Косово на тлі напруженості з сербським населенням регіону. Про це пише УНН, посилаючись на Politico.

Цитата

"На півночі Косово виникла напруженість, яка була спричинена сумним проведенням виборів, хоча умови для гарантування належного процесу не були виконані. Це призвело до ескалації насильства", - сказав Макрон.

Своєю чергою Шольц зазначив: "Це справді дуже серйозна ситуація… У нас була інтенсивна дискусія щодо викликів на місцях. Це вимагає мужності. Усі зацікавлені сторони мають проявити сміливість. Кожен має зробити свій внесок, як відповідальний політичний лідер".

Деталі

Президенти Сербії і Косова Александар Вучич та Вьоса Османі зустрілися з Шольцем і Макроном на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Молдові. За словами президента Франції, Османі та Вучич домовилися розглянути представлений Парижем та Берліном план послаблення напруженості в Косово, що передбачає зобов’язання Косово провести нові вибори в спірних районах, а Сербії – заохочувати участь у виборах.

Очікується, за словами Макрона, що два лідери проведуть консультації та дадуть відповідь на пропозицію наступного тижня. Шольц закликав обидві сторони проявити відповідальність.

Раніше

Етнічні серби на півночі Косово у понеділок, 29 травня, намагалися захопити будівлі місцевих органів влади за допомогою поліції, куди минулого тижня зайшли посадовці албанського походження. Вони вимагають відставки нещодавно обраних голів місцевих адміністрацій. Вибори, що відбулися у квітні, більшість сербів проігнорували, а їх результат назвали нелегітимним.

У НАТО заявили, що направлять додаткові сили до Косова після зіткнень з сербськими протестувальниками в регіоні.

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував події в Косові та піддав критиці дії миротворців НАТО.

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