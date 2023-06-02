Макрон і Шольц закликали до нових виборів у спірних районах Косово
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер, 1 червня, закликали провести нові вибори в кількох спірних районах Косово на тлі напруженості з сербським населенням регіону. Про це пише УНН, посилаючись на Politico.
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"На півночі Косово виникла напруженість, яка була спричинена сумним проведенням виборів, хоча умови для гарантування належного процесу не були виконані. Це призвело до ескалації насильства", - сказав Макрон.
Своєю чергою Шольц зазначив: "Це справді дуже серйозна ситуація… У нас була інтенсивна дискусія щодо викликів на місцях. Це вимагає мужності. Усі зацікавлені сторони мають проявити сміливість. Кожен має зробити свій внесок, як відповідальний політичний лідер".
Деталі
Президенти Сербії і Косова Александар Вучич та Вьоса Османі зустрілися з Шольцем і Макроном на полях саміту Європейського політичного співтовариства в Молдові. За словами президента Франції, Османі та Вучич домовилися розглянути представлений Парижем та Берліном план послаблення напруженості в Косово, що передбачає зобов’язання Косово провести нові вибори в спірних районах, а Сербії – заохочувати участь у виборах.
Очікується, за словами Макрона, що два лідери проведуть консультації та дадуть відповідь на пропозицію наступного тижня. Шольц закликав обидві сторони проявити відповідальність.
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Етнічні серби на півночі Косово у понеділок, 29 травня, намагалися захопити будівлі місцевих органів влади за допомогою поліції, куди минулого тижня зайшли посадовці албанського походження. Вони вимагають відставки нещодавно обраних голів місцевих адміністрацій. Вибори, що відбулися у квітні, більшість сербів проігнорували, а їх результат назвали нелегітимним.
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