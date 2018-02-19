Макмастер: США будут реагировать на подрывную деятельность в киберпространстве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. США будут реагировать на использование киберпространства, социальных сетей для дезинформации, подрывной деятельности и шпионажа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"США будут обличать и принимать меры против тех, кто использует киберпространство, социальные сети и другие инструменты для кампаний дезинформации, подрывной деятельности и шпионажа", – подчеркнул он.
Также Г.Макмастер остановился на ухудшении обстановки на Ближнем Востоке.
"Мы знаем, что Сирия и Северная Корея – не единственные государства-изгои, которые разрабатывают, применяют и распространяют опасное оружие. Пришло время обратить внимание на серьезные недостатки в соглашении с Ираном и противостоять дестабилизирующим действиям Ирана, включая его работы по созданию и распространению ракет и (осуществляемую) им поддержку террористических ставленников и боевиков", - отметил он.
Напомним, ранее Г.Макмастер заявил, что РФ вмешивается в президентские выборы в Мексике.