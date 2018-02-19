Макмастер: США будуть реагувати на підривну діяльність у кіберпросторі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. США будуть реагувати на використання кіберпростору, соціальних мереж для дезінформації, підривної діяльності і шпигунства. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
"США будуть викривати і вживати заходів проти тих, хто використовує кіберпростір, соціальні мережі та інші інструменти для кампаній дезінформації, підривної діяльності і шпигунства", - підкреслив він.
Також Г.Макмастер зупинився на погіршенні ситуації на Близькому Сході.
"Ми знаємо, що Сирія і Північна Корея - не єдині держави-ізгої, які розробляють, застосовують і поширюють небезпечну зброю. Настав час звернути увагу на серйозні недоліки в угоді з Іраном і протистояти дестабілізуючим діям Ірану, включаючи його роботи зі створення та поширення ракет і (здійснювану) їм підтримку терористичних ставлеників і бойовиків", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Г.Макмастер заявив, що РФ втручається в президентські вибори в Мексиці.