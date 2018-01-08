Макмастер: РФ вмешивается в президентские выборы в Мексике

По словам советника Трампа, американские власти сильно обеспокоены тем, что Россия “использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с применением киберинструментов”.

“Мы поняли, что это действительно сложная попытка поляризовать демократические общества и сообщества, настроить их друг против друга”, — сказал Макмастер в ранее неизвестной видеозаписи от 15 декабря, которую опубликовал репортер мексиканской ежедневной газеты Reforma в Twitter.

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Советник по национальной безопасности отметил, что США наблюдают “первые признаки российского вмешательства” в выборы президента Мексики, но не уточнил, как именно Россия пытается влиять на выборы.

Он также назвал референдум в Каталонии еще одним примером “российского вмешательства” в дела других государств. Каким образом РФ могла заложить основы конфликта между Каталонией и Испанией, который тянется еще от 18 века, Макмастер не сообщил. Он также не уточнил, каким именно образом Россия повлияла на ситуацию вокруг Каталонии в 2017 году.

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Следует отметить, что в 2002-2003 годах американская администрация приложила большие усилия для того, чтобы доказать, что режим Саддама Хусейна представляет опасность для международного сообщества. Ирак обвинялся в возобновлении разработки оружия массового поражения (наличие которого так и не было подтверждено, как отмечал тогдашний директор ЦРУ Джордж Тенет) и в сотрудничестве с международными террористическими организациями, прежде всего с Аль-Каидой. Данные американской разведки говорили прямо противоположное, однако игнорировались высшим руководством США.

Как ранее сообщало УНН, Россия вмешивалась в американские выборы, и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован. Об этом в интервью Голосу Америки заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.