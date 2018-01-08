Макмастер: РФ вмешивается в президентские выборы в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. На предстоящих президентских выборах в Мексике существуют признаки “российского вмешательства”, заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам советника Трампа, американские власти сильно обеспокоены тем, что Россия “использует запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды с применением киберинструментов”.
“Мы поняли, что это действительно сложная попытка поляризовать демократические общества и сообщества, настроить их друг против друга”, — сказал Макмастер в ранее неизвестной видеозаписи от 15 декабря, которую опубликовал репортер мексиканской ежедневной газеты Reforma в Twitter.
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Советник по национальной безопасности отметил, что США наблюдают “первые признаки российского вмешательства” в выборы президента Мексики, но не уточнил, как именно Россия пытается влиять на выборы.
Он также назвал референдум в Каталонии еще одним примером “российского вмешательства” в дела других государств. Каким образом РФ могла заложить основы конфликта между Каталонией и Испанией, который тянется еще от 18 века, Макмастер не сообщил. Он также не уточнил, каким именно образом Россия повлияла на ситуацию вокруг Каталонии в 2017 году.
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Следует отметить, что в 2002-2003 годах американская администрация приложила большие усилия для того, чтобы доказать, что режим Саддама Хусейна представляет опасность для международного сообщества. Ирак обвинялся в возобновлении разработки оружия массового поражения (наличие которого так и не было подтверждено, как отмечал тогдашний директор ЦРУ Джордж Тенет) и в сотрудничестве с международными террористическими организациями, прежде всего с Аль-Каидой. Данные американской разведки говорили прямо противоположное, однако игнорировались высшим руководством США.
Как ранее сообщало УНН, Россия вмешивалась в американские выборы, и президент США Дональд Трамп об этом проинформирован. Об этом в интервью Голосу Америки заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.