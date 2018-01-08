Макмастер: РФ втручається в президентські вибори у Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На майбутніх президентських виборах у Мексиці існують ознаки “російського втручання”, заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами радника Трампа, американська влада сильно стурбована тим, що Росія “використовує заплутані кампанії з підривної діяльності, дезінформації та пропаганди із застосуванням кіберінструментів”.
“Ми зрозуміли, що це дійсно складна спроба поляризувати демократичні суспільства і спільноти, налаштувати їх один проти одного”, — сказав Макмастер у раніше не відомому відеозаписі від 15 грудня, який опублікував репортер мексиканської щоденної газети Reforma у Twitter.
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Радник з національної безпеки зазначив, що США спостерігають “перші ознаки російського втручання” у вибори президента Мексики, але не уточнив, як саме Росія намагається впливати на вибори.
Він також назвав референдум у Каталонії ще одним прикладом “російського втручання” в справи інших держав. Яким чином РФ могла закласти підвалини конфлікту між Каталонією та Іспанією, який тягнеться ще від 18 століття, Макмастер не повідомив. Він також не уточнював, яким саме чином Росія вплинула на ситуацію навколо Каталонії у 2017 році.
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Слід зазначити, що у 2002-2003 роках американська адміністрація приклала великих зусиль для того, аби довести, що режим Саддама Хусейна становить небезпеку для міжнародного співтовариства. Ірак звинувачувався у відновленні розробки зброї масового ураження (наявність якої так і не було підтвердженно, як зазначав тодішній директор ЦРУ Джордж Тенет) та у співпраці з міжнародними терористичними організаціями, перш за все з Аль-Каїдою. Дані американської розвідки говорили прямо протилежне, проте ігнорувалися вищим керівництвом США.
Як раніше повідомляло УНН, Росія втручалася в американські вибори, і президент США Дональд Трамп про це поінформований. Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив радник президента США з національної безпеки Герберт Макмастер.