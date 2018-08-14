Маккейн одобрил подписание названного в его честь оборонного бюджета США

По словам сенатора, в текущем году оборонный бюджет “дает возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему числу угроз”.

“Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем”, — заявил политик.

Маккейн отметил, что руководство комитетом сената по вооруженным силам стало для него одной из величайших почестей в жизни. При этом сенатор не сообщил, намерен ли он продолжить работу на этом посту или готов оставить его.

Как сообщал УНН, власти США изучит, как С-400 в Турции могут повлиять на американские ЖРС и авиацию.