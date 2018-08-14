Маккейн одобрил подписание названного в его честь оборонного бюджета США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, который был назван в его честь. Заявление Маккейна опубликована на его сайте, сообщает УНН.
По словам сенатора, в текущем году оборонный бюджет “дает возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему числу угроз”.
“Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем”, — заявил политик.
Маккейн отметил, что руководство комитетом сената по вооруженным силам стало для него одной из величайших почестей в жизни. При этом сенатор не сообщил, намерен ли он продолжить работу на этом посту или готов оставить его.
Как сообщал УНН, власти США изучит, как С-400 в Турции могут повлиять на американские ЖРС и авиацию.