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Маккейн одобрил подписание названного в его честь оборонного бюджета США

Киев • УНН

 • 9797 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн приветствовал подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, который был назван в его честь. Заявление Маккейна опубликована на его сайте, сообщает УНН.

Маккейн одобрил подписание названного в его честь оборонного бюджета США

По словам сенатора, в текущем году оборонный бюджет “дает возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему числу угроз”.

“Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем”, — заявил политик.

Маккейн отметил, что руководство комитетом сената по вооруженным силам стало для него одной из величайших почестей в жизни. При этом сенатор не сообщил, намерен ли он продолжить работу на этом посту или готов оставить его.

Как сообщал УНН, власти США изучит, как С-400 в Турции могут повлиять на американские ЖРС и авиацию.

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