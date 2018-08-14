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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Маккейн схвалив підписання названого в його честь оборонного бюджету США

Київ • УНН

 • 9797 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Американський сенатор від штату Арізона Джон Маккейн привітав підписання президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджету, який був названий на його честь. Заява Маккейна опублікована на його сайті, повідомляє УНН.

Маккейн схвалив підписання названого в його честь оборонного бюджету США

За словами сенатора, в поточному році оборонний бюджет “дає можливість реалізувати ефективний підхід в протистоянні зростаючої кількості загроз”.

“Я зворушений, що мої колеги в конгресі вирішили назвати закон моїм ім’ям”, — заявив політик.

Маккейн зазначив, що керівництво комітетом сенату з питань збройних сил стало для нього однією з найбільших почестей в житті. При цьому сенатор не повідомив, чи має намір він продовжити роботу на цій посаді або готовий залишити її.

Як повідомляв УНН, влада США вивчить, як С-400 в Туреччині можуть вплинути на американські ЗРС і авіацію.

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