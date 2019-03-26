Макгрегор находится под следствием в связи с обвинениями в сексуальном насилии

По данным издания, женщина, имя которой не раскрывается, выступила с подобными обвинениями в адрес спортсмена в декабре прошлого года. Как объяснили источники издания, ирландская полиция проводит уголовное расследование заявления женщины. Органы правопорядка в январе арестовали Макгрегора, взяли у него показания и освободили из-под стражи.

Как уточнили источники, обвинения в адрес 30-летнего бойца не доказаны. То, что расследование продолжается, не означает, что вина Макгрегора установлена. Потерпевшая проинформировала, что инцидент произошел в отеле Beacon, расположенном на территории бизнес-парка на окраине Дублина. Макгрегор часто останавливается в этом отеле, снимая, как правило, пентхаус, в последний раз боец побывал в этом отеле в декабре.

Согласно публикации NYT, ирландские СМИ писали об этом случае с декабря прошлого года, однако не упоминали имени и фамилии Макгрегора. Законы Ирландии запрещают средствам массовой информации раскрывать личность обвиняемых в изнасиловании до тех пор, пока суд не признал их виновными. Нарушителям этого запрета грозят исковые жалобы за клевету и неразглашении конфиденциальной информации.

NYT направила адвокату Макгрегора запрос о подтверждении этих сведений, но ответа пока не получила. В “Гарда Шихана” (название полиции Ирландии — ред) газете не подтвердили, что Макгрегор находится под следствием. Представитель полиции сказал, что “неназванный спортсмен” был арестован 17 января, а затем был освобожден из-под стражи, хотя следствие по делу продолжается. Копии материалов по этому делу направлены в прокуратуру.

Справка УНН: 30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, получив 21 победу (18 досрочно) и потерпел четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегком и легкой) одновременно.

Как сообщал УНН, ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры в ММА.