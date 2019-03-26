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Макгрегор находится под следствием в связи с обвинениями в сексуальном насилии

Киев • УНН

 • 9184 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Полиция Ирландии проводит расследование в связи с обвинениями в сексуальном насилии, выдвинутыми против ирландского бойца Конора Макгрегора. Об этом сообщила во вторник на своем сайте американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на четыре источника, передает УНН.

Макгрегор находится под следствием в связи с обвинениями в сексуальном насилии

По данным издания, женщина, имя которой не раскрывается, выступила с подобными обвинениями в адрес спортсмена в декабре прошлого года. Как объяснили источники издания, ирландская полиция проводит уголовное расследование заявления женщины. Органы правопорядка в январе арестовали Макгрегора, взяли у него показания и освободили из-под стражи.

Как уточнили источники, обвинения в адрес 30-летнего бойца не доказаны. То, что расследование продолжается, не означает, что вина Макгрегора установлена. Потерпевшая проинформировала, что инцидент произошел в отеле Beacon, расположенном на территории бизнес-парка на окраине Дублина. Макгрегор часто останавливается в этом отеле, снимая, как правило, пентхаус, в последний раз боец побывал в этом отеле в декабре.

Согласно публикации NYT, ирландские СМИ писали об этом случае с декабря прошлого года, однако не упоминали имени и фамилии Макгрегора. Законы Ирландии запрещают средствам массовой информации раскрывать личность обвиняемых в изнасиловании до тех пор, пока суд не признал их виновными. Нарушителям этого запрета грозят исковые жалобы за клевету и неразглашении конфиденциальной информации.

NYT направила адвокату Макгрегора запрос о подтверждении этих сведений, но ответа пока не получила. В “Гарда Шихана” (название полиции Ирландии — ред) газете не подтвердили, что Макгрегор находится под следствием. Представитель полиции сказал, что “неназванный спортсмен” был арестован 17 января, а затем был освобожден из-под стражи, хотя следствие по делу продолжается. Копии материалов по этому делу направлены в прокуратуру.

Справка УНН: 30-летний Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, получив 21 победу (18 досрочно) и потерпел четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегком и легкой) одновременно.

Как сообщал УНН, ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры в ММА.

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