Конор Макгрегор оголосив про завершення спортивної кар’єри

“Хопці, у мене швидке оголошення. Я вирішив піти зі змішаних єдиноборств з сьогоднішнього дня. Бажаю всім колишнім колегам успіхів у цій справі. Тепер я приєднуюся до колишніх партнерів з усього цього, вже будучи у відставці. З мене всім Піна-колада”, — написав він.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.

Довідка УНН: 30-річний Макгрегор є одним з найпопулярніших бійців UFC, він провів 25 поєдинків в змішаних єдиноборствах, здобувши 21 перемогу (18 достроково) і зазнавши чотирьох поразок. Перший титул чемпіона UFC ірландець завоював в 2015 році, пізніше ставши першим в історії бійцем організації, що володів двома титулами в різних вагових категоріях (напівлегкій і легкій) одночасно.

Нагадаємо, Ірландський боєць змішаного стилю (ММА) Конор Макгрегор зажадав акції Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) за участь в співголовному поєдинку на одному з турнірів організації.